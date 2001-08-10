Тихоокеанское
информационное агентство
21 Сентября 2023
Сейчас 18:03
96,62|103,37|66,91
Ограничения движения на перекрестке проспектов Мира - Победы в Южно-Сахалинске перенесены
10:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Долинском районе пограничники задержали браконьеров

В Долинском районе пограничники задержали браконьеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Долинском районе задержаны 3 гражданина РФ, занимавшиеся незаконной добычей водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресслужбе ведомства.

На месте происшествия обнаружены и изъяты: орудие незаконного промысла – сеть дрифтерная, лодка резиновая с руль-мотором, 128 экземпляров горбуши и кеты.

Ущерб, который был нанесен водным биологическим ресурсам, составил более чем полмиллиона рублей.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. После закрепления и оценки доказательной базы в отношении задержанных будет принято правовое решение. 

В действиях лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Комментарии - 1

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?