Тихоокеанское
информационное агентство
19 Сентября 2023
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10:49, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пенсионер сфотографировал свою банковскую карту для мошенников и лишился почти 600 тысяч

На Сахалине пенсионер сфотографировал свою банковскую карту для мошенников и лишился почти 600 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 72-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Потерпевшему поступил звонок. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что предотвращения мошеннических действий нужно предоставить сотрудникам банка доступ к личному телефону, а также сфотографировать свою банковскую карту, что потерпевший и выполнил.  В результате с его счета были списаны денежные средства в сумме 575 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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