В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестках пр. Мира с ул. Пограничной и пр. Победы
10:49, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
На Сахалине пенсионер сфотографировал свою банковскую карту для мошенников и лишился почти 600 тысяч
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 72-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Потерпевшему поступил звонок. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что предотвращения мошеннических действий нужно предоставить сотрудникам банка доступ к личному телефону, а также сфотографировать свою банковскую карту, что потерпевший и выполнил. В результате с его счета были списаны денежные средства в сумме 575 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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