Сахалинец пригласил знакомого в гости и остался без телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 36-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже сотового телефона, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 10 июня фигурант встретил на улице знакомого, который пригласил его к себе в гости. Когда хозяин квартиры уснул, гость решил похитить его телефон и продать в целях обогащения.

Злоумышленник покинул квартиру с чужим гаджетом. По дороге домой он встретил незнакомца, которому продал телефон за 2 000 рублей, а денежные средства потратил по своему усмотрению. Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину на общую сумму 20 000 рублей. Уголовное дело рассмотрит суд.