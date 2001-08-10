В Амурской области пьяного угонщика задерживали со стрельбой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье сотрудники ДПС задержали пьяного угонщика. Чтобы остановить Nissan Tiida инспекторам пришлось стрелять, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на УМВД России по Амурской области.

Об угоне владелец иномарки заявил поздним вечером. На поиск машины были ориентированы наряды ДПС ГИБДД. Отследить машину удалось при помощи GPS-трекера. В районе 10 км автодороги Благовещенск - Свободный пропавшую иномарку заметил экипаж ДПС. Требование инспекторов об остановке водитель проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. Уходя от погони, он неоднократно выезжал на полосу встречного движения.

Полицейские были вынуждены открыть огонь и прострелили задние колеса авто. После этого водитель, не справившись с управлением, врезался леерное ограждение, а затем был задержан. Как выяснилось, права управления транспортным средством 23-летний ранее уже судимый парень не имел и находился за рулем в состоянии опьянения. За эти и другие правонарушения госавтоинспекторы составили в отношении молодого человека целый ряд административных материалов.

"Благовещенским районным судом водителю, оказавшему неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, назначено административное наказание в виде 10 суток административного ареста. Отделом дознания по части 1 статьи 166 УК РФ возбуждено и расследуется уголовное дело. Угнанный автомобиль изъят и передан на ответственное хранение законному владельцу", - сообщили в ведомстве, добавив, что отличившихся при задержании сотрудников наградят.