Тихоокеанское
информационное агентство
26 Мая 2023
Сейчас 22:13
79,98|85,88|66,91
В Южно-Сахалинске перекроют грунтовую дорогу в районе кафе "Старый друг"
16:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на пешеходном переходе школьница на электросамокате оказалась под колесами автомобиля

В Южно-Сахалинске на пешеходном переходе школьница на электросамокате оказалась под колесами автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 мая в Южно-Сахалинске примерно в 14 часов 30 минут на перекрестке ул.Горького и ул.Емельянова водитель, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser Prado», поворачивая направо, совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на электросамокате на разрешающий сигнал светофора, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В результате происшествия девочка получила травмы. По факту происшествия проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?