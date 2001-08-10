Сахалинская пенсионерка сыграла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожилая сахалинка проиграла на фальшивой бирже 338,5 тысячи рублей. Она доверилась специалисту, а о том, что нарвалась на мошенника, узнала через пять месяцев, сообщает astv.ru, ссылаясь на областное управление МВД.

Женщина живёт в Корсаковском районе. В ноябре она увидела в интернете рекламу биржи и связалась по указанному номеру со "специалистом". Тот согласился оказать услуги биржевого аналитика за 10% от полученной выручки.

Пенсионерка длительное время общалась с мужчиной через мессенджер. В декабре 2022 года по его инструкции она перевела названную сумму через мобильное приложение для игры на торгах.

В мае женщина решила вывести средства, но "специалист" пояснил – это сделать невозможно из-за технических трудностей. После этого он перестал выходить на связь с сахалинкой.

Возбуждено уголовное дело.