Тихоокеанское
информационное агентство
20 Января 2023
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09:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске 18-летний водитель, объезжая автомобиль, спровоцировал аварию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске в районе дома № 225 по улице Лесозаводской 18-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Mark II», по предварительным данным, при совершении маневра объезда припаркованного транспортного средства у края проезжей части, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Scania», двигающимся во встречном направлении, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП водитель автомобиля «Toyota Mark II» получил травмы. По данному факту проводится проверка.

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