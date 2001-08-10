Амурчанин пырнул ножом знакомого, а потом вызвал скорую и рассказал, что у пострадавшего инсульт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Зеи Амурской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Областное СУ сообщило о завершении расследования дела 50-летнего мужчины, пишет ИА "Порт Амур".

Трагические события произошли в Зее в декабре 2021 года. Житель города был нетрезв и несколько раз ударил ножом 63-летнего мужчину.

«После нанесения ранений обвиняемый вызвал скорую помощь, но прибывшим медикам сказал, что у пострадавшего инсульт и к причинению ему телесных повреждений не причастен», - рассказывают информагентству в СУ.

Мужчина, которого атаковали ножом, скончался в больнице от полученных ран.

Следователи отмечают, что уголовное дело жителя Зеи уже в ближайшее время будет направлено в суд.