На Сахалине сотруднику ФСИН, бравшему взятки с заключенных за различные преференции, дали более 8 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему заместителю начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Сахалинской области в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

Предварительным расследованием установлено, что в период с 2019 по 2021 осужденный, используя служебное положение, систематически получал, через посредника, взятки в виде денег на общую сумму не менее 650 000 рублей, от лиц, содержащихся в исправительном учреждении, за совершение в их пользу действий, способствующих условно-досрочному освобождению, изменению вида исправительного учреждения, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, а также за осуществление общего покровительства и попустительства по службе.

Факты совершения осужденным преступлений выявлены сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области, по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий органом предварительного следствия было возбуждено уголовное дело и проведено расследование.

Приговором суда бывшему чиновнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий на срок 6 лет.