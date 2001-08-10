Сахалинец залез в магазин и вынес сейф, в котором лежали 420 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Отделением ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 26-летнего жителя Корсакова, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской полиции.
Установлено, что фигурант ночью 17 июля 2022 года пришёл к окну магазина, где он ранее повредил крепление на решетке. При помощи, имеющейся у него при себе монтировки отогнул решетку, после чего незаконно проник в помещение. Злоумышленник похитил из магазина металлический сейф, стоимостью 15 000 рублей, в котором находились денежные средства в сумме 420 000 рублей, а также принадлежащие другому потерпевшему денежные средства в сумме 140 000 рублей. После чего с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению, тем самым причинив потерпевшим материальный ущерб на общую сумму в размере 575 000 рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.
Он же, с 12 на 13 августа, находясь на берегу озера Чибисан в селе Озерское, увидел административное здание в районе улицы Озерная, и, решив, что там могут находиться ценные вещи, решил совершить тайное хищение чужого имущества.
Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он через незапертую входную дверь незаконно проник в помещение, откуда похитил имущество: фрезер, четыре рации с гарнитурой. С похищенным имуществом фигурант с места преступления скрылся. Сумма ущерба около 170 тысяч рублей.
Таким образом, своими умышленными действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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