Сахалинец оформил 1,5 миллиона в кредит и перевел их мошенникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 39-летнего жителя областного центра. Путем обмана у него похищено 1,5 миллиона рублей, рассказали ТИА "ОСтрова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
11 июля заявителю поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником банка и сообщил, что в отношении потерпевшего происходят мошеннические действия. Неизвестные лица пытаются оформить кредит на его имя. Для сохранности денег заявителю необходимо взять займ самостоятельно на сумму равную той, которую оформили мошенники, и перевести денежные средства на резервный счет, который ему сообщат. Далее заявитель при помощи банкомата осуществил денежные переводы на 1,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ. Ведется следствие.
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