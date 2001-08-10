Камчатского автоинспектора подозревают в обмане, подлоге и злоупотреблении полномочиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском передали в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД. Во время службы в инспекции он совершил серию преступлений, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на сообщение пресс-службу краевого управления СКР.

34-летнему горожанину вменяют 13 преступных эпизодов по статьям за превышение должностных полномочий, мошенничество и служебный подлог.

«Инспектор в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года приобрел автомобиль с имеющимися механическими повреждениями, после чего инсценировал с его участием дорожно-транспортное происшествие, которое, будучи уполномоченным должностным лицом, задокументировал, оформив соответствующие материалы о происшествии. В дальнейшем, реализуя свой преступный умысел, подозреваемый обратился в страховую компанию с подложным заявлением о наступлении страхового случая, после чего страховщиком злоумышленнику были перечислены денежные средства в качестве страхового возмещения», – сообщили в СКР.

В ходе расследования было установлено восемь подобных преступных эпизодов. В частности, следствие выявило мошенническую схему инспектора, когда он, желая придать законный вид своей деятельности, по ряду инсценированных происшествий привлекал к ответственности заведомо невиновных людей, которым назначал штрафы и самостоятельно их оплачивал. Общая сумма похищенных средств у страховой компании составила свыше 2 200 000 рублей.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме, активно сотрудничал со следствием, причиненный ущерб он погасил. В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», – добавили в СКР.