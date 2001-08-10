На Сахалине два брата ответят в суде за дерзкий угон микроавтобуса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 22 и 23-летних родственников, проживающих в сел Дальнее. Братья обвиняются в совершении угона, совершенного группой лиц по предварительному сговору. А младшему брату предстоит ответить в суде ещё и за совершение кражи с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что молодые люди после распития спиртного около полуночи проходили в районе СНТ в Южно-Сахалинске. Тогда они обратили внимание на микроавтобус, который был припаркован возле дачного дома, и договорились угнать его. Участок был частично огорожен забором, но ворота были не заперты. Один из фигурантов взял камень и разбил им стекло иномарки, после чего открыл двери машины, и они сели в салон. Затем стали искать ключи от автомобиля, чтобы завести двигатель, но так их не нашли.

В это время из дачного дома вышел пожилой мужчина, который находился в состоянии опьянения, и подошел к автомобилю. Мужчина стал предъявлять им претензии и спрашивать, что они делают в микроавтобусе. Во время разговора младший брат отлучился, а вернулся уже с ключами и сел обратно в транспортное средство. Как позже выяснилось, он незаметно прошел в дом, откуда похитил ключи, банковскую карту и планшетный компьютер стоимостью 11 490 рублей.

Далее они завели микроавтобус и уехали. По пути следования их остановили и задержали сотрудники полиции. За управление в нетрезвом виде водитель был арестован на 10 суток.