В Южно-Сахалинске задержали дачного вора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступили два заявления от местных жителей о том, что кто-то проник на их дачные участки одного СНТ, расположенного в районе Известкового карьера. В первом случае 28-летний потерпевший заявил о том, что через выдавленное стекло посторонний пробрался в контейнер, находящийся на участке, откуда похитил имущество. Среди украденного коллекция ножей марки, DVD-проигрыватель, алкогольные напитки, личные вещи, продукты питания. Общая сумма ущерба составила 38 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Во втором случае от действий злоумышленника пострадала 47-летняя гражданка. Она сообщила, что неизвестный, находясь на её дачном участке повредило имущество, принадлежащее заявительнице, пострадало пластиковое окно. Сумма ущерба превысила 55 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых установили причастность к совершению кражи 48-летнего ранее судимого южносахалинца. Как выяснилось, часть похищенного имущества он спрятал в лесном массиве, а оставшееся отнес к себе домой. Похищенное изъято в полном объеме.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину; по ч. 1 ст. 167 УК РФ – Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.