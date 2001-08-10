Двух сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 61-летнего жителя областного центра. Заявитель разместил объявление в сети Интернет об утере документов (паспорта, водительского удостоверения, документов на автомобиль). Спустя некоторое время заявителю поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что нашел его документы и готов их вернуть за вознаграждение в размере 10 000 рублей. Заявитель через банкомат перевел неизвестному вышеуказанную сумму, однако документы до настоящего времени не получил, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 32-летней местной жительницы. 8 марта гражданка разместила объявление о продаже детской кроватки, стоимостью 2100 рублей. Через некоторое время с связалась покупатель с которой они договорились о доставке товара до города Охи. Покупатель прислала ссылку для оформления доставки через курьерскую службу, где потерпевшая ввела реквизиты своей карты, трехзначный код, в приложении уже была указана сумма 2100 рублей. Однако после подтверждения операции, данная сумма не поступила на счет, а наоборот была списана со счета заявительницы.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к данным хищениям.