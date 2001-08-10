Двух сахалинцев "развели" мошенники за праздники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 61-летнего жителя областного центра. Заявитель разместил объявление в сети Интернет об утере документов (паспорта, водительского удостоверения, документов на автомобиль). Спустя некоторое время заявителю поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что нашел его документы и готов их вернуть за вознаграждение в размере 10 000 рублей. Заявитель через банкомат перевел неизвестному вышеуказанную сумму, однако документы до настоящего времени не получил, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 32-летней местной жительницы. 8 марта гражданка разместила объявление о продаже детской кроватки, стоимостью 2100 рублей. Через некоторое время с связалась покупатель с которой они договорились о доставке товара до города Охи. Покупатель прислала ссылку для оформления доставки через курьерскую службу, где потерпевшая ввела реквизиты своей карты, трехзначный код, в приложении уже была указана сумма 2100 рублей. Однако после подтверждения операции, данная сумма не поступила на счет, а наоборот была списана со счета заявительницы.
По указанным фактам возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к данным хищениям.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня Сахалинские власти нацелены исключить необоснованный рост цен в регионе
08:45 Сегодня Предпринимателям Южно-Сахалинска предлагают инвестировать в электрозаправки и получить субсидию
08:48 Сегодня 10 марта в Южно-Сахалинске будут продавать свежую навагу по приемлемым ценам
- 09:18 Сегодня Любителей лыжного спорта Сахалина приглашают на часовую гонку
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
15:27 4 Марта Сахалинец три месяца обворовывал свою бабушку
15:06 5 Марта К Сахалину приближается очередной циклон
16:51 4 Марта В Южно-Сахалинске подвели итоги регионального этапа всероссийских робототехнических соревнований "ИКаР"
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
16:17 10 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг работы управляющих компаний
Выбор редакции
- 16:46 5 Марта В Южно-Сахалинске будут развивать проект "Горные лыжи в детский сад"
- 11:30 2 Марта Сахалинец Всеволод Щеглов стал спортсменом месяца в январе
- 09:45 1 Марта Сахалинская школьница-блогер порассуждала, нужно ли учителям вести ТикТок
- 11:38 24 Февраля 350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?