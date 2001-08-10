На Сахалине задержали воров, специализирующихся на кражах из дачных домиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 и 12 января в отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступили заявления от местных жителей о том, что из их дачных домов, расположенных в одном садоводческом товариществе, похищено имущество, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В первом случае злоумышленники путем срыва замка со входной двери проникли в период времени с 5 по 11 января в дачный дом, откуда похитили два телевизора и пару электрических самоваров. Сумма ущерба, причинённого 61-летнему потерпевшему, составила 8 000 рублей.

Во втором случае неизвестные проникли в жилище аналогичным образом, похитив удлинители и провода. Ущерб составил 1600 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили причастность к хищениям троих местных жителей в возрасте 48-ми, 31-ого и 24-х лет, двое из которых ранее были судимы.

Часть похищенного имущества полицейскими изъята и будет возвращена потерпевшему.

По данным фактам возбуждены уголовные дела