Тихоокеанское
информационное агентство
18 Января 2022
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17:13, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинку будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев

Сахалинку будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России по Углегорскому городскому округу был выявлен факт фиктивной регистрации иностранных граждан, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.  

Так, участковый установил, что 51-летняя жительница пгт. Шахтерск, склонная к ведению асоциального образа жизни, прописала в квартире в доме по улице Ленина из корыстной заинтересованности двоих иностранных граждан. При этом данные лица по этому адресу с момента регистрации не проживали. 

Таким образом, в действиях указанной гражданки усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации -  фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело. У подозреваемой взято обязательство о явке.

Данное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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