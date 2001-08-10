На Сахалине пассажиры такси вместо оплаты проезда отобрали у водителя телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску 11 января поступило заявление 21-летнего молодого человека о том, что в этот день у него открыто похитили сотовый телефон, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, потерпевший работает в такси. Получив заказ, он прибыл на вызов к дому, расположенному на улице Киевской. В автомобиль в качестве пассажиров сели трое человек. По прибытию на место назначения у водителя с пассажирами возник конфликт, в ходе развития которого произошла драка. В какой-то момент у заявителя выпал сотовый телефон, что заметил один из присутствующих. Последний подобрал гаджет, проигнорировав требования собственника вернуть ему аппарат, забрал его себе и с места преступления скрылся.

В дальнейшем злоумышленник сдал мобильное устройство в ломбард. Похищенное имущество изъято и будет возвращено потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело. В отношении 20-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.