Сахалинца не устроила цена поездки и он избил таксиста, а потом уехал на его машине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 октября в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 18-летнего гражданина об угоне иномарки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Потерпевший, работая в режиме такси, в ночное время суток подвозил двух незнакомых молодых людей от ночного клуба. По пути следования до указанного адреса водитель высадил одного пассажира по его просьбе и последовал далее до конечной точки маршрута.

Прибыв на адрес, между водителем и вторым пассажиром возник конфликт на почве разногласий по сумме оплаты проезда. Конфликт продолжился на улице, где пассажир причинил водителю телесные повреждения. Пока последний приходил в себя, злоумышленник сел на водительское кресло и уехал в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность злоумышленника и доставили его в отдел полиции для разбирательства. Как оказалось, проехав менее километра, подозреваемый не справился с управлением и совершил съезд в кювет, после чего бросил автомобиль и скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Транспортное средство впоследствии было обнаружено экипажем ДПС и будет передано законному владельцу.

По факту причинения заявителю телесных повреждений проводится доследственная проверка, по результатам которой также будет принято процессуальное решение.