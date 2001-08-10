В Южно-Сахалинске задержан грабитель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 40-летнего местного жителя о том, что у него был открыто похищен принадлежащий ему автомобиль стоимостью 450 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Предварительно установлено, что потерпевший в вечернее время подъехал к одному из домов в районе улицы Ленина. Туда же прибыли подозреваемый со своим знакомым, которому нужно было встретиться с заявителем. Пока мужчины вели диалог, у подозреваемого возник умысел похитить транспорт потерпевшего. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник сел в машину заявителя и решил уехать. Заметив это, потерпевший попытался остановить подозреваемого и бросился на капот автомобиля. Фигуранта это не остановило, и он продолжил движение, скинув мужчину на землю. Впоследствии, подозреваемый спрятал машину в районе улицы 1905 года во дворе у знакомого. Следом он снял с транспорта регистрационные номера, планируя использовать машину в личных целях. Осуществить задуманное ему помешали сотрудники полиции, задержали его, а также изъяли транспортное средство.

Возбуждено уголовное дело.