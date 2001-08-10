Тихоокеанское
информационное агентство
28 Сентября 2021
Сегодня 14:16
72,66|85,04|66,91
В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия по электронным услугам
10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинцу, выбросившему собаку из окна пятого этажа, грозит три года заключения

Сахалинцу, выбросившему собаку из окна пятого этажа, грозит три года заключения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельским городским прокурором утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению 47-летнего жителя Невельского района в жестоком обращении с животным, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Органом дознания установлено, что летом текущего года обвиняемый выбросил из окна пятого этажа многоквартирного дома, расположенного в г. Невельске, свою собаку, в результате чего она от полученных травм скончалась.

Обвиняемый на стадии предварительного расследования вину в совершении преступления признал в полном объеме.

После вручения обвиняемому копии обвинительного акта уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 8 Невельского района.

Обвиняемому грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы прошли вакцинацию от COVID?