Сахалинцу, выбросившему собаку из окна пятого этажа, грозит три года заключения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельским городским прокурором утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению 47-летнего жителя Невельского района в жестоком обращении с животным, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Органом дознания установлено, что летом текущего года обвиняемый выбросил из окна пятого этажа многоквартирного дома, расположенного в г. Невельске, свою собаку, в результате чего она от полученных травм скончалась.

Обвиняемый на стадии предварительного расследования вину в совершении преступления признал в полном объеме.

После вручения обвиняемому копии обвинительного акта уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 8 Невельского района.

Обвиняемому грозит наказание до трех лет лишения свободы.