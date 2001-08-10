Сахалинцы могут получить статус

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство экономического развития области продлевает прием заявок на получение грантовой поддержки на софинансирование расходов по проектам для малых и средних предприятий. Обязательное условие - быть включенными в реестр социального предпринимательства.

Максимальный размер гранта для заявителей - 500 тысяч рублей. Средства можно потратить на аренду или ремонт помещения для реализации социального проекта, приобретение оборудования, техники и транспортных средств, техническое присоединение к инженерным коммуникациям и другие цели. Заявки на участие в отборе на предоставление грантов принимаются до 25 октября, рассказали ТИА "Острова" в министерстве экономического развития Сахалинской области.

Социальные предприниматели в Сахалинской области также могут рассчитывать на:

- имущественную поддержку;

- льготное финансирование;

- бесплатное обучение;

- консультационную и методическую помощь.

Получить поддержку государства может бизнес, работающий с социально уязвимыми гражданами:

- люди с ограничениями здоровья;

- одинокие и многодетные родители;

- пенсионеры и предпенсионеры;

- выпускники детских домов;

- малоимущие;

- другие уязвимые категории.

Узнать подробнее о статусе "социального предпринимателя", а также условиях грантовой поддержки можно на сайте сахалинского центра "Мой бизнес" или по телефону 8-800-222-01-23 (доб. 2).