Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2021
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10:23, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец погиб, врезавшись на "встречке" в грузовик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 летний водитель, стаж вождения которого составлял три года, управляя автомобилем "Тойота Марк 2", двигался в северном направлении по автодороге Южно-Сахалинск - Синегорск. На четвертом километре, по предварительным данным, при выполнении обгона, совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем.

В результате ДТП, водитель автомобиля "Тойота Марк 2" скончался на месте происшествия, водитель грузового автомобиля получил телесные повреждения.

Кроме этого, водитель автомобиля "Тойота Марк 2" более 10 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ.

По данному факту проводится проверка.

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