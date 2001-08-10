Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 летний водитель, стаж вождения которого составлял три года, управляя автомобилем "Тойота Марк 2", двигался в северном направлении по автодороге Южно-Сахалинск - Синегорск. На четвертом километре, по предварительным данным, при выполнении обгона, совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем.

В результате ДТП, водитель автомобиля "Тойота Марк 2" скончался на месте происшествия, водитель грузового автомобиля получил телесные повреждения.

Кроме этого, водитель автомобиля "Тойота Марк 2" более 10 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ.

По данному факту проводится проверка.