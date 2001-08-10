В Аниве полицейские задержали подозреваемого в краже сотового телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 30-летней местной жительницы. Женщина сообщила о том, что из ее квартиры был похищен сотовый телефон стоимостью семь тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался 49-летний знакомый потерпевшей. Выяснилось, что в день кражи мужчина пришел домой к заявительнице с просьбой занять денег, но та отказала. После того, как подозреваемый ушел, женщина забыла закрыть дверь на замок. Спустя некоторое время мужчина вернулся. Обнаружив, что дверь в квартиру открыта, он проник в жилище и похитил сотовый телефон потерпевшей, после чего сразу же покинул помещение.

Возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон изъят сотрудниками полиции и передан законной владелице.