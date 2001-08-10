Сахалинские полицейские задержали подозреваемого в краже более трех миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 37-летней местной жительницы. Женщина сообщила о краже более трех миллионов рублей и золотых украшений из ее квартиры.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД области совместно с корсаковскими полицейскими установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний ранее судимый приятель дочери заявительницы. Выяснилось, что в день кражи, женщины не было дома. Там находилась ее 18-летняя дочь, которая пригласила в гости подозреваемого.

Пока девушка была отвлечена, молодой человек, находясь в квартире, обнаружил внутри плюшевого медведя 3 миллиона рублей, которые решил похитить. Также злоумышленник забрал с собой, найденные в комоде 20 тысяч рублей и золотые украшения на сумму около 52 тысяч рублей, после чего незамедлительно покинул квартиру.

Впоследствии подозреваемый отправился на север Сахалина, где скрывался от сотрудников полиции в подвальном помещении одного из домов. По предварительным данным похищенные деньги молодой человек потратил на личные нужды, а ювелирные украшения передал своему товарищу, который по его просьбе сдал их в ломбард.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области