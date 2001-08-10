В армейском корпусе ВВО на Сахалине идут сборы с выпускниками высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На базе мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проходят плановые сборы с выпускниками высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации.

В рамках сборов с молодыми офицерами стартовали занятия по огневой подготовке. На специально подготовленных учебных местах военнослужащие выполняют боевые стрельбы из стрелкового оружия из различных положений и в условиях постоянно меняющейся обстановке.

Опытные инструктора создают будущим командирам условия максимально приближенные к боевым.

При выполнении нормативов по армейской тактической стрельбе (АТС) военнослужащие действовали в составе боевых двоек, а при штурме блиндажей и уничтожении огневых точек «противника» прикрывали друг друга огнём.

Во время отработки тактических действий в условиях городской застройки бойцам приходилось вести огонь из различных положений: «лёжа», «стоя», «с колена» и в движении.

В ходе учебных сборов с выпускниками ВВУЗов МО РФ на Сахалине, молодым офицерам предстоит ещё сдать нормативы по вождению гусеничной и автомобильной техники.