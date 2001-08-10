Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине в рамках плановых мероприятий боевой подготовки продолжается совершенствование навыков военнослужащих подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа. На общевойсковом полигоне «Троицкий» к отработке нормативов на современных тренажёрах переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» приступила очередная группа личного состава.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, под руководством опытных офицеров гвардейского армейского корпуса расчёты отрабатывают задачи по ведению разведки воздушного противника, определению характера и принадлежности целей, их захвату на сопровождение и последующему поражению.

Использование высокотехнологичного тренажёрного комплекса позволяет моделировать сложную тактическую обстановку с учётом различных условий боя: изменять скорость и высоту полёта, имитировать маневрирование воздушных объектов, а также воссоздавать неблагоприятные погодные факторы, включая густую туманную дымку и порывистый ветер.

В ходе текущего этапа обучения военнослужащие выполняют электронные пуски по мишеням, имитирующим тактическую авиацию, вертолёты и ударные беспилотные летательные аппараты условного противника. Применение информационных технологий даёт возможность довести алгоритм действий боевого расчёта до автоматизма, исключив при этом риски для личного состава и затраты дорогостоящих боеприпасов.

Закрепление полученных навыков военнослужащие осуществят в ходе практических боевых пусков по реальным воздушным мишеням на полигоне «Успеновский». Выполнение учебно-боевых задач с применением штатных ракет станет завершающим этапом подготовки расчётов ПЗРК «Верба» и подтвердит их готовность к выполнению задач по предназначению.