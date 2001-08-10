Реструктуризация кредитных карт в России стала проще для заемщиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Банки меняют подход к реструктуризации кредитных карт: вместо карты клиенту оформляют потребительский кредит с более длительным сроком, что снижает размер ежемесячного платежа. Такой сервис доступен как клиентам с просроченной задолженностью, так и без неё.
Новый механизм предполагает закрытие кредитной карты и выдачу вместо неё потребительского кредита с увеличенным сроком погашения. Если у клиента одновременно есть кредитная карта и потребительский кредит, они также объединяются в один кредит наличными. Например, по такой схеме сейчас работает ВТБ: банк закрывает кредитную карту и переводит задолженность в кредит наличными с более длительным сроком.
Для заемщиков с просроченной задолженностью сразу по нескольким кредитам — в ВТБ и других банках — предусмотрена отдельная программа комплексного урегулирования, которая объединяет обязательства перед разными кредиторами.
Интерес банков к подобным программам совпадает с общим улучшением качества кредитных портфелей по картам. Доля просроченной задолженности по кредитным картам во втором квартале 2026 года снизилась до 1,6%, до минимального уровня с конца 2023 года. В абсолютном выражении просрочка сократилась на 32% за квартал, до 58,1 млрд рублей.
«Трансформация кредитной карты в кредит наличными и объединение нескольких кредитов при урегулировании просроченной задолженности позволяет сформировать из нескольких графиков платежей один и снизить ежемесячную нагрузку на бюджет клиента», — отметил руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков.
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