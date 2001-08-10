МТС приняла сахалинские Ельники в свою мобильную сеть
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС сообщает о запуске сети LTE в селе Ельники Смирныховского района Сахалинской области. Благодаря новому телеком-оборудованию здесь впервые появилась устойчивая мобильная связь и высокоскоростной интернет МТС до 60 Мбит/с.
Сеть LTE МТС «окутала» всю территорию села - улицы Дорожная, Колодезная, Лесная и Центральная. Запуск новой базовой станции помог обеспечить мобильной связью и современными цифровыми сервисами один из самых малых населенных пунктов Сахалина – здесь живет около 20 человек. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами, банковскими приложениями, через интернет общаться с родственниками и друзьями. Ранее в Ельниках полностью отсутствовало покрытие сотовой сети.
Село Ельники находится в семи километрах к югу от районного центра - посёлка Смирных. Своё нынешнее название оно получило в 1947 году, а до этого именовалось Атон. В Ельниках расположена станция Дальневосточной железной дороги.
«Совместно с Министерством цифрового развития Сахалинской области мы продолжаем работы по расширению сети в островном регионе. Только осенью 2026 года мы запустили LTE в ряде малых населенных пунктов Сахалинской области - Утесное, Урожайное, Зеленодольск. Для нас особенно ценно, что связь приходит туда, где её раньше не было. Мы продолжим работу по подключению самых отдалённых населённых пунктов региона, чтобы каждый житель Сахалина чувствовал себя частью единого цифрового пространства», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
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