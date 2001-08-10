ВТБ: рынок ипотеки на ИЖС вырастет на треть
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По оценкам ВТБ, в 2026 году объём выдач ипотеки на индивидуальное жилищное строительство составит порядка 280 млрд рублей, что на треть выше результата 2025 года. Один из ключевых драйверов восстановления рынка ипотеки на ИЖС - сохранение параметров семейной ипотеки для частных домов: после модернизации госпрограммы единая ставка по-прежнему действует для всех заемщиков — независимо от количества детей и региона проживания.
Ещё один положительный фактор — рост спроса на рыночные программы. По данным аналитиков, в сегменте загородной недвижимости в целом сегодня на такие программы приходится около 60% сделок. ВТБ ожидает, что увеличение спроса на рыночные кредиты окажет влияние и на рынок ИЖС.
Третья опора — активное развитие проектного финансирования подрядчиков: в ВТБ до 70% ипотечных сделок проводится с его использованием.
«Рынок ипотеки на ИЖС в 2026 году восстановится относительно провального 2025-го, когда продажи упали почти втрое, но пока не вернётся к пиковым значениям. Это логично: после всплеска и последующего резкого сжатия рынку нужно время на перезагрузку. Мы видим, что спрос клиентов активно восстанавливается, а подрядчики адаптировались к работе с эскроу. На этом фоне сегмент ипотеки ИЖС будет уверенно набирать обороты, и в следующем году положительная динамика сохранится», — отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
Кроме того, использование проектного финансирования банка делает строительный бизнес эффективнее: подрядчики могут не отвлекать собственные средства из оборота на финансирование строительства, сохраняя их для других операционных задач.
«Мы видим, что интерес среднего и малого бизнеса к работе с эскроу в сегменте ИЖС продолжает расти. Год к году объём объем заключенных соглашений с подрядчиками на строительство частных домов вырос в 4 раза и достиг 11,4 млрд рублей. А количество таких соглашений превысило 900, что на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Банковское финансирование помогает подрядчикам развивать бизнес и строить больше частных домов, а покупателям — приобретать жильё с использованием безопасных расчётов через эскроу-счета», — рассказал Иван Розинский, руководитель департамента кредитования регионального бизнеса — старший вице-президент ВТБ.
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