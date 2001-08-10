Почти 300 сахалинок с несовершеннолетними детьми нашли работу при поддержке Кадрового центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года за помощью в поиске работы в Кадровый центр Сахалинской области обратились 658 жительниц региона. Работу нашли 288 сахалинок. Среди обратившихся – 333 мамы дошкольников, из которых трудоустроились 137.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, жительницы региона устроились младшими воспитателями, продавцами-кассирами, бухгалтерами, специалистами по кадрам, делопроизводителями, кладовщиками, менеджерами, пекарями и уборщиками служебных помещений.

Один из примеров – история Ольги Афоничкиной из села Покровка Долинского района. По образованию она педагог, раньше работала воспитателем в детском саду №2 «Кораблик» в Поронайске. После переезда и отпуска по уходу за ребёнком Ольга решила вернуться к работе, но уже в другой профессии.

В Долинском Кадровом центре Ольга прошла профориентацию, после которой решила самостоятельно переучиться на педагога-психолога. Получив новую квалификацию, она снова обратилась за помощью. Карьерные консультанты подобрали вакансию, связались с работодателем и организовали собеседование. 7 октября Ольга устроилась педагогом-психологом в детский сад «Сказка».

Директор Кадрового центра Елена Савельева отметила: «Когда к нам обращается мама с детьми, мы обязательно учитываем её опыт, семейные обстоятельства и пожелания к графику. Важно понять, какая работа ей подходит и нужна ли дополнительная подготовка. С начала года профориентационную помощь получили 507 женщин».

На профессиональное обучение направили 83 женщины, в том числе по национальному проекту «Кадры». Среди выбранных программ – делопроизводство, кадровое делопроизводство, бухгалтерский учёт со знанием 1С, подготовка младших воспитателей, сиделок, младших медицинских сестёр и кондитеров.

Самозанятость оформили 26 сахалинок, финансовую помощь на развитие своего дела получили 13 женщин. Среди выбранных направлений – разведение сельскохозяйственной птицы, доставка продуктов, изготовление кондитерских изделий, бухгалтерские, юридические и парикмахерские услуги.

Помощь женщинам с детьми оказывают в том числе в рамках проекта губернатора Валерия Лимаренко «Счастливое материнство». Узнать о вакансиях, возможностях обучения и поддержке при открытии своего дела можно в любом филиале Кадрового центра Сахалинской области.