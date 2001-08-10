На Сахалине военнослужащие осваивают стендовую стрельбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа, заключившие первые контракты с Минобороны России, приступили к освоению навыков стрельбы из гладкоствольного оружия.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, на полигоне «Троицкий» опытные сахалинские инструкторы подготовили специальную площадку, где оборудована огневая позиция и установлена электрическая катапульта для запуска спортивных тарелок. Инструктор запускает воздушную мишень, а военнослужащие ведут огонь с места.

Таким образом бойцы отрабатывают навыки скоростной и точной стрельбы по движущимся мишеням. Подобные занятия развивают меткость, реакцию и умение быстро принимать решения при ведении огня – важный элемент комплексной подготовки военнослужащих.

Инструктор по боевой подготовке с позывным «Бор» отметил: «Стендовая стрельба – это эффективный тренажёр для развития реакции и глазомера. Военнослужащие учатся быстро оценивать обстановку, выбирать момент для выстрела и действовать».

Полученные навыки военнослужащие закрепят в ходе дальнейших занятий по боевой подготовке, а также отработают действия в составе подразделений.