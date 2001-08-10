Тихоокеанское
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18:17, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске обновили музыкальный зал детского сада "Огонёк"

В Поронайске обновили музыкальный зал детского сада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В детском саду № 8 «Огонёк» города Поронайска завершили обустройство музыкального зала. Работы провели в рамках проекта «Молодёжное бюджетирование», инициированного губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Проект «Островок счастья» разработали учащиеся школы села Малиновка. Его цель — создать комфортные условия для творческого развития дошкольников.

В музыкальном зале обновили помещение и установили интерактивную панель. С её помощью дети смогут знакомиться с нотной грамотой, играть в развивающие музыкальные игры и изучать культуру народов мира.

Работы на объекте завершены. Обновлённый зал будет использоваться для музыкальных занятий и творческого развития воспитанников детского сада.

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