Аэропорт Южно-Сахалинска признан одним из лучших в стране для путешествий с детьми
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Авиакомпания «Аэрофлот» вместе с Общественной палатой РФ и Общественным советом при Минтрансе России признала семейные сервисы главной авиагавани островов одними из лучших в стране. Аэровокзальный комплекс набрал 41 балл из 47 возможных.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск», всего в ходе исследования эксперты оценили семейноцентричность 58 аэропортов страны – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Детальный анализ по этому направлению в истории отечественной отрасли авиаперевозок специалисты провели впервые. Масштабные проверки коснулись как общей инфраструктуры, так и специфических услуг и сервисов.
Министр транспорта Дмитрий Ядров подчеркнул: «Сегодня принципы семейноцентричности становятся обязательным стандартом для всей транспортной отрасли. И наша ключевая задача – сделать так, чтобы поездки с детьми были комфортными на каждом этапе. Мы внедряем единые требования к объектам транспортного комплекса, в том числе к аэропортам. Это касается и удобных комнат матери и ребёнка, и игровых зон, и организации парковочных мест для многодетных семей. Путешествуя по стране, семьи должны чувствовать реальную заботу и поддержку в любой точке своего маршрута».
В списке общих критериев оказались наличие комнаты матери и ребёнка, климатконтроль в помещениях, безбарьерная среда, бесплатные питьевые станции, расстояние от парковки до входа в терминал. Среди семейноцентричных показателей эксперты выделили оснащение игровых комнат, наличие специальных выделенных стоек регистрации и линии обслуживания для пассажиров с детьми, бесплатных колясок, предметов детской гигиены.
Для объективности оценки эксперты распределили аэропорты на три группы по годовому объёму пассажиропотока: до 1 миллиона человек, от 1 до 10 миллионов, более 10 миллионов. Аэровокзал «Южно-Сахалинск» вошёл во вторую категорию и занял в ней второе место по количеству заработанных баллов.
Генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец отметил: «Аэровокзал „Южно-Сахалинск“ – это настоящий семейный аэропорт, домашний и уютный. Наша команда усердно трудится, чтобы в комплексе комфортно было каждому, особенно пассажирам с маленькими детьми. Путешествовать с семьёй всегда волнительнее. Мы стараемся предусмотреть все нюансы: у нас работают комната матери и ребёнка, комната пеленания, игровые зоны, есть стоянка с бесплатными детскими колясками. Банк сервисов пополняется ежегодно. Высокая оценка экспертов подтверждает: коллектив движется в правильном направлении».
Исследование семейной инфраструктуры в авиаперевозках будет проводиться на ежегодной основе. Это позволит аэропортам разных регионов прийти к единым стандартам по обслуживанию пассажиров с детьми, а также совместными усилиями создать для этой категории новые услуги и сервисы.
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