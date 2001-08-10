Жители Южно-Сахалинска рассказали о традициях в преддверии Дня народного единства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня народного единства жители Южно-Сахалинска рассказали об уникальных семейных традициях. Делясь историями о преемственности и уважении, горожане помогают сохранить многонациональную культуру города.

Семья Карапета Барсегян и Лилит Овакимян живёт в Южно-Сахалинске семь лет. Здесь супруги стали многодетными родителями: Лилит работает хореографом, Карапет занимается строительством. Две дочери родились уже в областном центре, старший сын Георгий – в Армении, но перенимает кулинарные традиции Сахалина. «В армянских семьях важно соблюдать традиции и сохранять наследие предков. Самое главное – уважение. Южно-Сахалинск – достойный город, где созданы условия для семей с детьми», – делится Лилит.

Фотограф Артур Петросян главным ориентиром считает семью. В ней из поколения в поколение передаются почитание старших, национальные праздники и армянский язык. «Семья – для меня главное. Мы очень любим праздники, но для нас это прежде всего общение и особая атмосфера. Пасху отмечаем дважды: по армянскому и русскому календарю», – рассказал Артур.

Традиции Башкирии на островной земле сохраняет семья Фазыловых. Ароматный чай с травами, домашние манты, свежевыпеченный хлеб и забота друг о друге – из этих ритуалов строится быт Гульназ и Раила. «Моё вдохновение – дети. Мы стремимся быть примером для сына и дочери, показывать, что жизнь не ограничивается школой и домом», – уверена Гульназ. Сын Альтаир учится в лицее и занимается теннисом, дочь Сапфира ходит в музыкальную школу и на танцы. Гульназ выступает в башкирском ансамбле «Гульдар» и входит в Ассамблею народов Сахалинской области.