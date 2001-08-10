Аналитика ВТБ: россияне чаще всего открывают вклады в начале недели
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным ВТБ за 9 месяцев 2026 года, клиенты чаще всего открывают вклады в начале недели. На понедельник приходится и самый крупный средний чек.
Лидером по открытиям вкладов как по доле в объеме, так и по количеству оказался понедельник. На него приходится 28% от всех новых вкладов в течение недели по объему и 24% – в штуках, и самый крупный средний чек по этому продукту за все семь дней.
Каждый пятый вклад открывается во вторник – на этот день приходится 20% всех открытий вкладов. На третьем месте – среда. Несмотря на то, что доля открываемых вкладов по объему и по штукам в среду ниже, чем в два предшествующих дня (17% и 16% соответственно), средняя сумма вклада всего на 8% меньше, чем в понедельник.
Самый непопулярный день для новых вкладов – воскресенье. На конец недели приходится всего 3–5% открытий, и самый низкий средний чек – в два раза ниже, чем в понедельник.
Поведение вкладчиков складывается на фоне сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 14% годовых. Аналитики указывают, что в текущих условиях вклады остаются способом зафиксировать доходность на определённый срок. Например, в ВТБ отмечают, что за 9 месяцев 2026 года объём розничных пассивов в российских банках увеличился на 2% и превысил 67,4 трлн рублей.
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