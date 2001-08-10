Седьмое затонувшее судно удалили из акватории Томаринского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Красногорск Томаринского района завершили работы по подъёму и удалению очередного затонувшего объекта. Всего из акватории здесь удалили уже семь судов.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, очистка акватории ведётся в рамках федерального проекта "Генеральная уборка", входящего в нацпроект "Экологическое благополучие", который реализуется по инициативе президента Владимира Путина.

Подрядчик уже приступил к удалению оставшихся двух объектов, работы планируется завершить в ноябре текущего года.

Также работы по очистке акватории в этом году были завершены в Александровске-Сахалинском и продолжаются в Корсакове, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев.

Напомним, что по поручению губернатора Валерия Лимаренко "Генеральная уборка" в островном регионе ведётся опережающими темпами. С начала реализации проекта на Сахалине и Курилах утилизировали 93 затонувших судна.