В Сахалинской области для участников СВО пройдут ярмарки вакансий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Единый информационный день для участников СВО и их семей пройдёт в Сахалинской области 6 ноября. По всему региону состоятся ярмарки вакансий, круглые столы, консультации и мастер-классы.
Как сообщили ТИА "Острова" в Кадровом центре Сахалинской области, главная площадка откроется в Южно-Сахалинске, в областном центре народного творчества на проспекте Победы, 24. С 15:00 до 17:00 здесь можно будет пообщаться с работодателями, узнать о бесплатном обучении и поддержке бизнеса, получить консультации по жилью, льготам, юридическим вопросам и здоровью.
Для участников также подготовили встречу мужского клуба "Маяк для СВОих", экспресс-диагностику и семейный мастер-класс по росписи керамических фигурок.
Поддержке участников СВО и их семей особое внимание уделяет губернатор Валерий Лимаренко. За десять месяцев при помощи Кадрового центра работу нашли 334 ветерана и члена их семей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Ещё 78 человек прошли профессиональное обучение, в том числе по нацпроекту "Кадры", запущенному по инициативе президента России Владимира Путина.
Кому-то нужна работа, кому-то - новая профессия или помощь с открытием бизнеса. Мы разбираемся в ситуации каждого человека и помогаем найти решение. Единый информационный день - возможность задать вопросы сразу нескольким специалистам, - отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.
В районах пройдут встречи с работодателями, карьерные консультации, круглые столы, женские и мужские клубы. Мероприятия организуют в Александровске-Сахалинском, Углегорске, Поронайске, Долинске, Томари, Макарове, Охе, Корсакове, Аниве, Ногликах, Тымовском, Курильске, Смирных, Южно-Курильске и Холмске. Участие бесплатное.
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