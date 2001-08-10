10 килограммов пластика сдал на переработку коллектив южно-сахалинского детского сада
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Коллектив и воспитанники детского сада № 48 "Малыш" в Южно-Сахалинске сдали на переработку 10 килограммов пластика. Всего за полтора года системной работы учреждение отправило на вторичную переработку 125 килограммов пластиковых бутылок и 1409 килограммов макулатуры.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, система раздельного накопления отходов работает в "Малыше" полтора года. Экологическое воспитание здесь выстроено через личный пример и игровые форматы.
В фойе детского сада оборудовано тематическое пространство с плакатами о правилах сортировки. Рядом стоят импровизированные контейнеры для пластика и крышечек, а также боксы для использованных батареек. Перед сдачей дети снимают крышки и этикетки, а пустую бутылку сжимают, чтобы она занимала меньше места. Отходы относят в пункт приёма ежемесячно.
В садике регулярно собирают макулатуру, пластик и батарейки. Здорово, что есть специальное место, куда можно всё это сдать и знать, что отходы не навредят природе, - делится мама воспитанника Эллина Киселёва.
Для ребят это настоящая игра в спасение планеты. Мы, глядя на них, сами становимся ответственнее. Уверена, когда эти дети вырастут, они уже не смогут выбросить бумагу в один пакет со стеклом, - рассказала воспитатель Олеся Крупенко.
Пункт приёма вторсырья открыт в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". Он работает ежедневно по адресу: Южно-Сахалинск, улица Емельянова, 14, с 9:00 до 20:00.
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