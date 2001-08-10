В Сахалинской области полностью устранены порывы на тепловых сетях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Теплоснабжающие организации Сахалинской области завершили ликвидацию локальных порывов в тепловых сетях, возникших при запуске отопления. Подача тепла и горячей воды восстановлена всем потребителям.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, запуск отопительного сезона - сложный процесс, который не происходит одномоментно. Коммунальные службы поэтапно запускали котельные и подключали абонентов. На сегодняшний день теплом обеспечены почти 5 тысяч многоквартирных домов и все социальные объекты области.

Магистральные тепловые сети работали стабильно, происшествий на них не зафиксировано. Основные сложности были связаны с внутриквартальными и внутридворовыми сетями. Для ликвидации последствий мобилизовали аварийно-ремонтные бригады, работавшие в усиленном режиме.

Подготовка к зиме велась по нескольким направлениям. К сегодняшнему дню заменено 39,8 км сетей, по федеральному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" - 9 км, ещё 9,4 км за счёт концессионных соглашений. Проводились гидравлические испытания, позволившие выявить слабые участки до начала сезона.

Как показала практика, полностью исключить порывы при запуске системы невозможно. Наша задача - обеспечить максимально быструю реакцию на нештатные ситуации и не оставить жителей без тепла. На данный момент эту задачу можно считать выполненной, - отметил министр ЖКХ региона Дмитрий Аристархов.

При вопросах по теплоснабжению нужно обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, а также в Единую диспетчерскую службу или кол-центр ЖКХ по телефону *0065.