Сахалинские корейцы провели мастер-класс по приготовлению пян-се для молодёжи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня народного единства представители региональной общественной организации "Сахалинские корейцы" провели для молодёжи мастер-класс по приготовлению пян-се. Встреча стала частью всероссийской акции "Пирог на четвёртое".

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, акция проводится с 2025 года по инициативе выпускников "Мастерской новых медиа" из разных регионов России. Её идея - объединять семьи, поколения и народы за общим столом, делиться рецептами и угощать близких, друзей и соседей.

Для мастер-класса сахалинские корейцы выбрали одно из самых узнаваемых на острове блюд - паровой пирожок с мясной и капустной начинкой. Участники учились замешивать тесто, готовить начинку и лепить пян-се под руководством опытных наставниц из женсовета организации.

Я с детства помню, как в Южно-Сахалинске в столовых продавали пян-се. Мне было лет 12-13, когда я впервые его попробовала. Потом я переняла опыт у бабушек, у местных женщин, спрашивала, как это готовится, - поделилась участница женсовета Тамара Пак. - Уже несколько лет подряд я провожу мастер-классы и передаю этот опыт молодёжи. Не только я учу молодых, я сама учусь. Мои способности развиваются каждый день.

Президент организации Пак Сун Ок отметила, что такие встречи помогают сохранять кулинарные традиции и готовить новое поколение наставников.

- Город Южно-Сахалинск присоединился к акции "Пирог на четвёртое", и наша организация тоже решила поучаствовать в ней. Мы проводим большие гастрономические фестивали, и мастер-классы на них ведут члены нашего женсовета. Важно этот опыт передавать молодым. Сегодня на мастер-классе мы решили научить наших ребят готовить пян-се, чтобы следующий мастер-класс на фестивале проводили уже они, - рассказала она.

Для молодых участников встреча стала возможностью освоить семейные рецепты и почувствовать связь с культурой своего народа.

Я сам кореец и с детства вижу в семье, как готовятся эти блюда. В организации я смог научиться готовить их сам. Для меня это сопричастность к традициям и культуре моего народа, - рассказал член организации Даниил Лим. - Уже третий год подряд я веду фестиваль кимчи и фестиваль лопуха. Это моя культура, мои традиции. Мне хочется поделиться этим со всеми ребятами, чтобы они знали, как это и что это.

Совместное приготовление угощений, семейные истории и общение за одним столом помогают лучше узнавать друг друга. Именно из таких встреч складывается традиция празднования Дня народного единства - с уважением к культуре каждого народа и вниманием к людям рядом.