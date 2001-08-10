Сотрудников аэровокзала Южно-Сахалинска учат китайскому этикету

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

После открытия нового международного сектора поток пассажиров из Китая в главной авиагавани Сахалинской области возрос. Чтобы свести коммуникационные барьеры к минимуму, персонал комплекса принялся за изучение традиций, правил этикета и особенностей речи Поднебесной.

Как сообщили ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", участниками серии лекций стали специалисты служб организации пассажирских перевозок и транспортной безопасности - те, кто встречается с иностранными путешественниками ежедневно. На первой встрече эксперт-культуролог познакомила сотрудников со значимыми для жителей Китая праздниками. В ходе дискуссии аудитория рассмотрела символику важных дат и их влияние на пассажиропоток в аэропортах: ключевые события китайцы предпочитают проводить с семьёй, оттого в авиагаванях в середине осени и весной наплыв путешественников, возвращающихся домой с большим количеством сувениров.

После небольшой лекции персонал потренировался в умении произносить базовые фразы при обслуживании пассажиров из Поднебесной в этот период: поздравления, вежливые обращения, просьбы предъявить паспорт или показать содержимое чемодана.

Обучающие встречи в подобном формате будут проходить в аэровокзале еженедельно. Для команды подготовили программу из трёх модулей, рассчитанную на ближайшие два месяца. Первый блок посвятили знакомству с ценностями, иерархией и этикетом Китая. Второй - управлению конфликтами и сервису с учётом специфики выражения эмоций пассажирами из Поднебесной. На финал обучения оставили разбор реальных ситуаций из авиационной практики.

Лекции у нас будут интенсивные, как по объёму теоретической базы, так и по работе в группах, оттачиванию речевых формул и разбору конкретных ситуаций. Мы предполагаем, что по итогу курса персонал освоит основные коммуникативные модели китайских путешественников: и вербальные, и невербальные, - отметила начальник службы развития производственной системы, качества и гостеприимного сервиса АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Елена Василевская.

Всего программу обучения к концу декабря пройдут около 200 сотрудников авиагавани. В помощь команде руководство аэровокзального комплекса планирует также оборудовать стойки регистрации, паспортного контроля и досмотровые зоны дополнительными мобильными переводчиками. Сейчас такой планшет работает на стойке информации.