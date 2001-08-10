Платная парковка начнёт действовать на участке улицы Антона Буюклы в Южно-Сахалинске в декабре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В центре Южно-Сахалинска продолжают расширять муниципальное платное парковочное пространство. На недавно отремонтированном участке улицы Антона Буюклы между проспектом Мира и улицей Музейной готовят инфраструктуру для муниципальной платной парковки.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, по словам вице-мэра областного центра Виталия Данилова, здесь предполагается организовать порядка 85 парковочных мест.
- Здесь уже нанесена синяя дорожная разметка, которая обозначает, что на данном участке будут платные парковочные места. Основная цель, к которой мы стремимся при реализации проекта, - разгрузить улично-дорожную сеть и повысить эффективность парковочного пространства. Здесь несколько образовательных учреждений: школа № 7, школа "Этнос". Реализация проекта поможет обеспечить безопасность движения как детей, так и родителей. Кроме того, задача - снизить заполняемость и хаотичность парковочного пространства и обеспечить продвижение транспорта без проблем, - отметил Виталий Данилов.
Сейчас завершается подготовительный этап: уже нанесена дорожная разметка, идёт изготовление дорожных знаков, которые установят в ближайшее время. Планируется, что с 16 по 30 ноября будет проходить тестирование оборудования - платное парковочное пространство будет работать в тестовом режиме, а с 1 декабря платную парковку планируется запустить официально.
Платное парковочное пространство необходимо для того, чтобы разгрузить центральные улицы, чтобы жители, приезжая в центр города, всегда могли найти парковочное место, в том числе для краткосрочной парковки. В течение 30 минут парковка бесплатна. У нас сегодня, по статистике, всего 71% заполняемости платных парковочных мест, то есть почти 30% мест всегда свободны. Значит, жители спокойно могут приезжать, парковаться, решать свои вопросы. На это и нацелен проект по платным парковкам, не только у нас, а во всех городах, где это внедрено, - резюмировал вице-мэр.
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