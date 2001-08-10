На Сахалине будущих мам поздравили с Днём беременных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информационную акцию «Библиотека – будущим мамам» провели специалисты ведущей библиотеки региона для посетительниц женской консультации Сахалинской областной клинической больницы. Мероприятие приурочили ко Дню беременных, который в России отмечается 7 октября и в девятый раз объединяет страну вокруг поддержки будущих мам, чествования периода ожидания ребёнка и популяризации бережного отношения к материнству и детству. Для Сахалинской областной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Тарасова эта акция стала уже второй в рамках всероссийской даты.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, сотрудники библиотеки рассказали посетительницам о современных услугах учреждения: доставке книг на дом и бесплатном доступе к электронным ресурсам. Организаторы отмечают, что такие просветительские мероприятия помогают библиотеке стать ближе к читателям в важные моменты жизни, делая книгу постоянным спутником на пути материнства.

Кроме того, в рамках акции в Центре мобильного библиотечного обслуживания открылась тематическая книжная выставка «С заботой о будущей маме». Экспозиция разделена на четыре раздела: «Скоро буду мамой» с изданиями о физиологии беременности и пренатальном развитии, «Ключи к сердцу» с книгами о воспитании и формировании привязанности, «Забота в нежных руках» с практическими руководствами по уходу за младенцем и «Первое чтение для малыша» с лучшими книгами для раннего развития. Каждая категория предлагает будущим мамам проверенные методики и мудрые подходы к каждому этапу материнства.

Выставка продлится до конца октября. После экспонирования книги будут доступны для выдачи на дом и в режиме читального зала. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-25.