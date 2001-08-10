Число трудоустроенных после профориентации сахалинцев выросло на 20%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Число жителей Сахалинской области, трудоустроенных после прохождения профориентации, выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. С начала года такой мерой поддержки воспользовались 5961 человек, рассказали ТИА «Острова» в региональном кадровом центре.

Чаще всего за помощью обращались те, кто впервые искал работу. Таких соискателей было 2285 — на 48% больше, чем год назад. Ещё 526 человек вернулись к поиску работы после долгого перерыва.

Растёт интерес к профориентации и среди подростков. С начала года консультации прошли 2400 человек до 18 лет — на 52% больше, чем в прошлом году. Помощь также получили 471 одинокий и многодетный родитель.

«Профориентация помогает определить подходящее направление и понять, с чего начать поиск работы или обучение. В этом году после таких консультаций 1244 жителя региона нашли работу. Специалисты Кадрового центра также помогают подобрать программу обучения, если для выбранной профессии нужны новые знания или навыки», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Соискатели проходят тестирования, участвуют в тренингах и встречах с работодателями. Специалисты Кадрового центра помогают сопоставить интересы, компетенции и ситуацию на рынке труда, чтобы подобрать наиболее подходящее направление для дальнейшего трудоустройства.

Профориентация доступна для всех жителей Сахалинской области независимо от возраста, квалификации, образования и социального статуса. Получить консультацию можно в любом Кадровом центре.