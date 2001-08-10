В Южно-Сахалинске завершили благоустройство территории у скейтпарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершили благоустройство территории, прилегающей к скейт-парку «Цунами». Общая площадь обновлённого пространства превысила 6500 квадратных метров. Качество выполненных работ проверил мэр Сергей Надсадин вместе с руководителями профильных структур. На встрече также обсудили планы по дальнейшему развитию участка, рассказали ТИА «Острова» в мэрии.

Проект предусматривал комплексный подход к обновлению пространства. Теперь к скейт-парку ведёт тропа с асфальтобетонным покрытием, асфальт уложен и по периметру спортивного объекта. Для отдыха катающихся установлены парклеты амфитеатрового типа. Большое внимание уделили водоотведению, решён вопрос с освещением — смонтированы опоры и светодиодные светильники.

«Этот скейт-парк мы ввели в эксплуатацию в прошлом году. Он пользуется популярностью среди любителей этого вида спорта, особенно среди молодёжи. Сейчас мы провели благоустройство прилегающей территории. Уверен, что это место станет ещё более востребованным и любимым нашими горожанами, — отметил Сергей Надсадин. — У нас также есть планы по дальнейшему развитию участка. Напомню, что на пересечении с улицей Горького запланировано строительство входной группы на "Горный воздух", уже определён инвестор. Здесь появится зона общепита, это будет ещё одно красивое место областного центра».

Как уточнил начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Сергей Пак, значительный объём работ пришёлся на озеленение — высажены газоны, цветы и кустарники. Кроме того, обустроена экотропа для пеших прогулок, ведущая к восточному входу Ботанического сада.

Реализация проекта направлена на создание современного, комфортного и безопасного общественного пространства для жителей и гостей Южно-Сахалинска, а также на развитие спортивной инфраструктуры. Администрация города призывает южносахалинцев бережно относиться к новому пространству и просит мотоциклистов и владельцев квадроциклов не использовать экотропу для своих маршрутов — она предназначена для пеших прогулок.