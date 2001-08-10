Миномётчики «Сани» поддержали штурмовиков на боевой тренировке на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине расчёты 120-мм миномётов «Сани» гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа поддержали мотострелковое подразделение при штурме позиций условного противника. Боевая тренировка прошла в рамках учебно-боевой задачи, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ВВО.

По легенде занятия расчёту миномёта необходимо было поддержать наступление штурмовиков, на пути которых оказался укреплённый опорный пункт с пулемётным расчётом и до взвода личного состава условного противника.

В воздух был поднят беспилотный летательный аппарат. Координаты позиции пулемётного расчёта и местоположение пехоты противника передали командиру миномётной батареи с позывным «Утёс». По его команде в дело вступил боевой расчёт и сделал пристрелочный выстрел.

После внесения корректировки бойцы 120-мм миномёта поразили цель, находившуюся на расстоянии более 1500 метров. Это позволило штурмовикам продвинуться вперёд и захватить опорный пункт противника.

В ходе выполнения учебно-боевой задачи расчёты 120-мм миномётов «Сани» и штурмовая группа показали высокий уровень боевой выучки и слаженности действий.