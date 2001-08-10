К водопаду Айхор строят экотропу с подвесными мостами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В окрестностях Южно-Сахалинска полным ходом идёт обустройство туристического маршрута к водопаду Айхор. Проект призван сделать прогулки по живописным местам доступными и безопасными, сохранив уникальную экосистему сахалинской тайги. Особенность строительства – полный отказ от тяжёлой техники. Все материалы, включая доски и элементы мостов, рабочие доставляют к месту монтажа вручную, чтобы не нарушить природный ландшафт.
Как отметил директор МАУ ДК «Электрон» Константин Сапрыкин, необходимость обустройства тропы назрела давно. Останец «Лягушка» ежегодно привлекает десятки тысяч человек, и новый маршрут к Айхору станет альтернативой, позволяющей распределить туристический поток. На маршруте появятся удобные переходы через реку, скамейки для отдыха и информационные стенды об истории этих мест. Ключевые элементы инфраструктуры – два вантовых подвесных моста – обеспечат безопасное преодоление сложных участков.
Проект реализует компания «Восток Групп». Главный инженер Сергей Живаев рассказал, что специалисты ежедневно переносят грузы весом до 70 килограммов, преодолевая лесные участки пешком. Маршрут вдоль реки Комиссаровки (айны называли её Киминай – «горная река» и почитали как священную) обладает особой ценностью: вода здесь круглый год держит температуру 4–5 градусов, а тропу обрамляют гигантские сосны и заросли шиповника. Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, работы проводят при поддержке минтуризма области, контролируют их губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин. Завершить благоустройство планируют с опережением – уже в сентябре.
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