На экотропе в Ново-Александровске оборудуют мостовой переход и расчистят берег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совместно с первым вице-мэром Андреем Ковальчуком провёл выездное совещание на строящейся экотропе в Ново-Александровске. Работы ведутся по обращениям горожан и находятся на особом контроле администрации. Мэр уделил внимание не только текущим этапам, но и будущей эксплуатации – одной из ключевых тем стало зимнее содержание маршрута. Он поручил профильным специалистам проанализировать мнения жителей, чтобы определить формат использования тропы в холодное время года – прогулочная зона или полноценная лыжня.

Для повышения комфорта и безопасности мэр поставил перед подрядчиком дополнительные задачи: обустроить мостовой переход через теплотрассу и дублирующий проезд в местах пересечения с техническими путями. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации областного центра, первый вице-мэр Андрей Ковальчук добавил, что проведут расчистку береговой линии реки Красносельской от ивняка – это откроет панорамный вид на водоём. Проект реализуют в два этапа: первый участок от улицы 2-й Северной в Луговом открыли в 2021 году, на втором этапе маршрут свяжет оба планировочных района и дойдёт до ЖК «Верба».

На текущий момент на объекте работает спецтехника и бригада рабочих – идёт укладка геотекстиля и формирование основания. Подрядчик планирует завершить основные работы до конца августа. На экомаршруте установят скамейки и качели, а в октябре смонтируют 32 опоры освещения со светодиодными лампами. Местные жители, в том числе Александр Бондаренко, уже оценили перспективу – возможность гулять с коляской по благоустроенной дорожке рядом с домом.