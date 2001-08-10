С 13 июля в Южно-Сахалинске перекроют проезд по улице Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

АО «Сахалинская коммунальная компания» с 13 июля приступает к капитальному ремонту участка теплового коллектора на улице Чехова в Южно-Сахалинске. Работы направлены на повышение надёжности теплоснабжения в предстоящий отопительный сезон и продолжают плановое обновление городской инфраструктуры. В связи с этим на улице Чехова поэтапно ограничат движение транспорта.

С 13 июля полностью перекроют сквозной проезд на участке от улицы Антона Буюклы до улицы Асахикава. Здесь подрядчик заменит 150 метров теплосети различного диаметра. Ограничения продлятся ориентировочно до 15 августа. Чтобы специалисты могли своевременно установить ограждения и дорожные знаки, горожан просят не парковать личный транспорт на указанном участке 11 и 12 июля.

После завершения работ на первом отрезке ремонт начнётся на участке от улицы Асахикава до улицы Поповича – здесь заменят ещё 280 метров теплосетей. Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, завершить все работы и восстановить нарушенное благоустройство планируют в сентябре. Ремонт Чеховского коллектора стартовал в прошлом году на отрезке от улицы Сахалинской до улицы Курильской. Коммунальщики просят автомобилистов заранее планировать маршруты объезда.